«Виноваты все, а не кто-то один». Дебур — о поражениях «Далласа» от «Эдмонтона» в плей-офф

Бывший главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур высказался об игре команды в плей-офф НХЛ и оценил пресс-конференцию, после которой спустя некоторое время был уволен. После поражения от «Эдмонтон Ойлерз» (4-1) в серии 1/2 финала Кубка Стэнли — 2025 специалист заявил, что вратарь Джейк Эттингер «проиграл «Ойлерз» шесть из семи матчей за год.

«Мы все виноваты в том, что снова не справились, начиная с меня. Вина была на мне, на всех тренерах, на всех игроках, на всей организации в целом. Мы все пришли к этому разочарованию. Виноваты все, а не кто-то один. Когда на пресс-конференции все вопросы были об Эттингере, мне следовало перевести тему, чтобы показать, что речь идет не только о нём, а обо всех нас.

Мы – и я подчёркиваю слово «мы» – не справились со своей задачей. Мы проиграли шесть из семи последних игр против «Эдмонтона» в третьем раунде, начиная с 2024 года. В одном из своих ответов я сказал, что он проиграл им шесть из семи, но дело было не только в нём. Во всех нас. Это касается не одного игрока. Мне следовало бы это прояснить», – приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.