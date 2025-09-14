Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Цыплаков — о первом сезоне в НХЛ: многое не получилось, хотелось бы больше забивать

Цыплаков — о первом сезоне в НХЛ: многое не получилось, хотелось бы больше забивать
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков оценил дебютный сезон в НХЛ. В 2024 году 26-летний форвард перешёл в «Айлендерс» из «Спартака».

– Как вы оцениваете свой дебютный сезон в НХЛ?
– Я оцениваю свой сезон, наверное, на тройку с минусом. Многое не получилось, местами я чувствовал себя не очень хорошо. Главное было получать игровое время и действительно заслужить место в составе, чтобы показывать свои лучшие качества. Конечно, очень хотелось бы больше забивать и участвовать в ключевых моментах, например, играть «5 на 6» или «6 на 5» в концовках матчей. Буду стараться воплотить это всё в новом сезоне.

– Вы набрали 35 (10+25) очков и закончили с показателем «+4» – как оцениваете эти цифры для новичка?
– 35 очков – это, конечно, тоже неплохо, но хотелось бы забивать и реализовывать как можно больше моментов, а также создавать их. Наверное, это мой рекорд – 25 передач за сезон, раньше такого вроде не было. Но всё равно есть над чем работать, я сделал выводы, и теперь нужно переносить их на новый сезон, – приводит слова Цыплакова сайт хоккейного агентства Winners.

Материалы по теме
Защитник «Айлендерс» Романов рассказал, к чему Цыплакову пришлось привыкать в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android