Цыплаков — о первом сезоне в НХЛ: многое не получилось, хотелось бы больше забивать

Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков оценил дебютный сезон в НХЛ. В 2024 году 26-летний форвард перешёл в «Айлендерс» из «Спартака».

– Как вы оцениваете свой дебютный сезон в НХЛ?

– Я оцениваю свой сезон, наверное, на тройку с минусом. Многое не получилось, местами я чувствовал себя не очень хорошо. Главное было получать игровое время и действительно заслужить место в составе, чтобы показывать свои лучшие качества. Конечно, очень хотелось бы больше забивать и участвовать в ключевых моментах, например, играть «5 на 6» или «6 на 5» в концовках матчей. Буду стараться воплотить это всё в новом сезоне.

– Вы набрали 35 (10+25) очков и закончили с показателем «+4» – как оцениваете эти цифры для новичка?

– 35 очков – это, конечно, тоже неплохо, но хотелось бы забивать и реализовывать как можно больше моментов, а также создавать их. Наверное, это мой рекорд – 25 передач за сезон, раньше такого вроде не было. Но всё равно есть над чем работать, я сделал выводы, и теперь нужно переносить их на новый сезон, – приводит слова Цыплакова сайт хоккейного агентства Winners.