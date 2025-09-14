Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Медведев заявил, что Боб Гуденау внёс большой вклад в становление КХЛ

Александр Медведев заявил, что Боб Гуденау внёс большой вклад в становление КХЛ
Комментарии

Первый президент КХЛ Александр Медведев отметил вклад умершего Боба Гуденау в становление Континентальной хоккейной лиги. Бывший глава Ассоциации игроков НХЛ ушёл из жизни в 72 года. Он был консультантом руководства КХЛ при запуске лиги.

«Обуревает печаль. При создании КХЛ его вовлечённость с присущим ему энтузиазмом, знание до последнего винтика устройства и процессов НХЛ, бескорыстная передача своего ноу-хау внесли большой вклад в закладку фундамента, на котором до сих пор зиждется КХЛ. Он был членом рабочей группы, которая допоздна засиживалась, готовя запуск КХЛ. Открытый, влюблённый в хоккей, с отличным чувством юмора человечище. Вечная ему память», – приводит слова Медведева ТАСС.

Материалы по теме
Умер бывший глава Ассоциации игроков НХЛ и экс-консультант КХЛ Боб Гуденау
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android