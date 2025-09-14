Роман Ротенберг: я на связи со всеми ребятами из СКА, которые уехали в НХЛ

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер команды «Россия 25», член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг, ранее возглавлявший СКА, заявил, что находится на связи с бывшими игроками армейского клуба в НХЛ.

«Конечно, я на связи со всеми ребятами, с кем я работал. Мы одна семья. Ребята в любое время мне звонят, советуемся и обсуждаем, что лучше делать. Мы столько времени вместе провели, что стали одной большой хоккейной семьёй. Я всегда готов в любом вопросе помочь.

Если что, и я тоже могу что-то у них узнать. Например, ребята могут скинуть мне какое-то упражнение. Ребята со мной делятся информацией по тренерам, с кем и как они работают», – приводит слова Ротенберга «Советский спорт».

После завершения прошлого сезона в Северную Америку уехали четыре хоккеиста СКА: Иван Демидов, Арсений Грицюк, Александр Никишин и Захар Бардаков.