Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нам здесь всё нравится». Форвард «Айлендерс» Цыплаков высказался о жизни в США

«Нам здесь всё нравится». Форвард «Айлендерс» Цыплаков высказался о жизни в США
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков поделился мнением о жизни в США. 26-летний форвард провёл дебютный сезон в НХЛ.

– Удалось ли полноценно адаптироваться к жизни в Америке?
– Первый год был притирочный, можно сказать. Мы более-менее разобрались, что и как: сами всё нашли, поняли, куда можно ездить, где что покупать и так далее. Сейчас уже второй год, думаю, будет поинтереснее: будем открывать новые места, что-то исследовать.

Конечно, и в плане английского языка станет комфортнее, потому что, думаю, я неплохо подтянул его в прошлом году, и жена тоже довольно хорошо разговаривает. Нам здесь всё нравится: очень красиво, спокойно, люди добрые и вежливые. Это такой пригород, немного как в Ставице, в Польше. Я люблю находиться за городом, на свежем воздухе, поэтому всё классно, – приводит слова Цыплакова сайт хоккейного агентства Winners.

Материалы по теме
Цыплаков — о первом сезоне в НХЛ: многое не получилось, хотелось бы больше забивать
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android