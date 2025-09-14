«Нам здесь всё нравится». Форвард «Айлендерс» Цыплаков высказался о жизни в США

Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков поделился мнением о жизни в США. 26-летний форвард провёл дебютный сезон в НХЛ.

– Удалось ли полноценно адаптироваться к жизни в Америке?

– Первый год был притирочный, можно сказать. Мы более-менее разобрались, что и как: сами всё нашли, поняли, куда можно ездить, где что покупать и так далее. Сейчас уже второй год, думаю, будет поинтереснее: будем открывать новые места, что-то исследовать.

Конечно, и в плане английского языка станет комфортнее, потому что, думаю, я неплохо подтянул его в прошлом году, и жена тоже довольно хорошо разговаривает. Нам здесь всё нравится: очень красиво, спокойно, люди добрые и вежливые. Это такой пригород, немного как в Ставице, в Польше. Я люблю находиться за городом, на свежем воздухе, поэтому всё классно, – приводит слова Цыплакова сайт хоккейного агентства Winners.