Нападающий «Шанхайских Драконов» назвал цели китайского клуба на текущий сезон КХЛ

Нападающий «Шанхайских Драконов» Владимир Кузнецов назвал цели китайского клуба на текущий сезон КХЛ.

Китайский клуб набрал пять очков в трёх первых матчах регулярного чемпионата.

– Требования Жерара Галлана уже понятны вам и команде?

– Да, ничего сложного здесь нет. Такой североамериканский хоккей. Тут всё понятно уже.

– Какую цель поставили перед «Шанхаем»? Выход в плей-офф? Или более высокая задача?

– Зачем собираться с целью того, чтобы просто выйти в плей-офф? Это же не задача. Задачу всегда надо ставить, чтобы занять первое место, как и в любом виде спорта. Надо играть только на победу, идти шаг за шагом. Сейчас есть матчи, надо в них побеждать, и дальше всё будет, – цитирует Кузнецова «Спорт день за днём».