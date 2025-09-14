Скидки
Хоккей

Нападающий «Шанхайских Драконов» назвал цели китайского клуба на текущий сезон КХЛ

Нападающий «Шанхайских Драконов» назвал цели китайского клуба на текущий сезон КХЛ
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Владимир Кузнецов назвал цели китайского клуба на текущий сезон КХЛ.

Китайский клуб набрал пять очков в трёх первых матчах регулярного чемпионата.

– Требования Жерара Галлана уже понятны вам и команде?
– Да, ничего сложного здесь нет. Такой североамериканский хоккей. Тут всё понятно уже.

– Какую цель поставили перед «Шанхаем»? Выход в плей-офф? Или более высокая задача?
– Зачем собираться с целью того, чтобы просто выйти в плей-офф? Это же не задача. Задачу всегда надо ставить, чтобы занять первое место, как и в любом виде спорта. Надо играть только на победу, идти шаг за шагом. Сейчас есть матчи, надо в них побеждать, и дальше всё будет, – цитирует Кузнецова «Спорт день за днём».

