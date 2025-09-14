Скидки
Главная Хоккей Новости

В матче «Нефтехимик» — «Локомотив» оба вратаря были заменены в течение полутора минут




В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Локомотивом». После второго периода счёт 4:3 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Перерыв
3 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Сергеев) – 00:31 (5x5)     0:2 Сурин (Иванов) – 03:01 (5x5)     1:2 Белозёров (Дергачёв, Федотов) – 08:20 (5x4)     1:3 Шалунов (Берёзкин, А. Радулов) – 23:28 (5x4)     2:3 Ди (Юртайкин, Барулин) – 29:42 (5x4)     3:3 Митякин (Капустин, Шафигуллин) – 30:59 (5x5)     3:4 А. Радулов (Сурин, Иванов) – 31:12 (5x5)    

Команды забросили несколько шайб в середине второго периода, что повлекло за собой замену обоих стартовых голкиперов команд. После двух подряд шайб с интервалом в одну минуту и 17 секунд был заменён вратарь «Локомотива» Даниил Исаев. На площадку вышел его сменщик — Алексей Мельничук.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Спустя одну минуту и 13 секунд после гола Александра Радулова вратарь «Нефтехимика» Ярослав Озолин был заменён на Филиппа Долганова.





