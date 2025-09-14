В матче «Нефтехимик» — «Локомотив» оба вратаря были заменены в течение полутора минут

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Локомотивом». После второго периода счёт 4:3 в пользу гостей.
Команды забросили несколько шайб в середине второго периода, что повлекло за собой замену обоих стартовых голкиперов команд. После двух подряд шайб с интервалом в одну минуту и 17 секунд был заменён вратарь «Локомотива» Даниил Исаев. На площадку вышел его сменщик — Алексей Мельничук.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Спустя одну минуту и 13 секунд после гола Александра Радулова вратарь «Нефтехимика» Ярослав Озолин был заменён на Филиппа Долганова.
