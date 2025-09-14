Джонатан Тэйвз высказался о своём возвращении в НХЛ после двух лет отсутствия

Нападающий «Виннипег Джетс» Джонатан Тэйвз прокомментировал своё возвращение в НХЛ. 37-летний форвард не играл в НХЛ с 2023 года из-за проблем со здоровьем.

«Всё дело в мышечной памяти. Иногда забываешь, какой конёк ставить первым, но стоит выйти на лёд, и всё происходит само собой. Приятно вернуться к привычному ритму, к той структуре сборов и сезона НХЛ. Было здорово постепенно знакомиться с ребятами.

Мне потребуется некоторое время, чтобы освоиться и почувствовать себя комфортно в раздевалке. В каком-то смысле хочется проявить уважение, особенно к ветеранам команды, которые каждый день задают тон и показывают пример. Хочу постепенно найти свой путь и внести свой вклад, а также найти способы заслужить уважение», — цитирует Тэйвза пресс-служба НХЛ.

Тэйвз провёл 1067 встреч в НХЛ и набрал 883 (372+511) очка. Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».