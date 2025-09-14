Скидки
Главная Хоккей Новости

Нефтехимик — Локомотив, результат матча 14 сентября 2025 года, счет 5:4 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Локомотивом», отыгравшись со счёта 1:3
Аудио-версия:
Комментарии

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Локомотивом». Встреча завершилась в пользу нижнекамского клуба со счётом 5:4 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 4
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Сергеев) – 00:31 (5x5)     0:2 Сурин (Иванов) – 03:01 (5x5)     1:2 Белозёров (Дергачёв, Федотов) – 08:20 (5x4)     1:3 Шалунов (Берёзкин, А. Радулов) – 23:28 (5x4)     2:3 Ди (Юртайкин, Барулин) – 29:42 (5x4)     3:3 Митякин (Капустин, Шафигуллин) – 30:59 (5x5)     3:4 А. Радулов (Сурин, Иванов) – 31:12 (5x5)     4:4 Юртайкин (Барулин, Митякин) – 53:36 (5x4)     5:4 Жафяров (Белозёров, Федотов) – 61:33 (4x3)    

Одним из главных героев матча стал нападающий «Локомотива» Александр Радулов, оформивший дубль и отметившийся результативной передачей. Форвард забросил первую шайбу в матче уже на 31-й секунде. Также голы в составе «Локомотива» забили Егор Сурин и Максим Шалунов. За «Нефтехимик» шайбы забросили Андрей Белозёров, Жан-Себастьен Ди, Евгений Митякин и Данил Юртайкин, сравнявший счёт на 54-й минуте матча. В овертайме победу одержали хозяева благодаря голу Дамира Жафярова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

