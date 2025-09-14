«Филадельфия» обменяла вратаря Ивана Федотова в «Коламбус» — Фридман

«Филадельфия Флайерз» обменяла вратаря Ивана Федотова в «Коламбус Блю Джекетс» на выбор в шестом раунде драфта 2026 года, сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман.

Напомним, Федотов в прошлом сезоне провёл 26 матчей, в которых одержал шесть побед, показав 88% отражённых бросков и коэффициент надёжности 3,15.

Федотов был выбран «Филадельфией» в 2015 году на драфте НХЛ под 188‑м номером. В КХЛ голкипер выступал за «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Трактор» и ЦСКА, в составе сборной России завоевал серебро на Олимпийских играх ‑ 2022.

В 2022 году Федотов заключил контракт новичка с «Филадельфией», однако его призвали на срочную службу в армию. По завершении службы вратарь подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА и провёл сезон-2023/2024 в армейском клубе, после чего перешёл в «Филадельфию».