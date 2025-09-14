«Шанхайские Драконы» представили комплект гостевой формы под песню группы «Ленинград».

«В основе дизайна выездной формы «Шанхай Дрэгонс» лежит образ китайского дракона. В качестве основного светлого оттенка был выбран не белый, а кремовый цвет — благодаря этому наша команда выделяется на общем фоне в КХЛ, а сама форма сочетает в себе модерн и благородство.

Тёплый оттенок символизирует умиротворение и вековую мудрость. В паттерне формы заложено сразу несколько смыслов: это и чешуя дракона, и морские волны, ведь Санкт-Петербург и Шанхай — это два порта, два морских города с мировым значением. Рукава украшены оранжевыми полосами, на которых белыми иероглифами вышито название клуба», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале клуба.

Фото: «Шанхай»

Права на видео принадлежат ХК «Шанхай Дрэгонс». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.