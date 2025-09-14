Скидки
«Шанхайские Драконы» представили комплект гостевой формы под песню группы «Ленинград»

«Шанхайские Драконы» представили комплект гостевой формы под песню группы «Ленинград».

«В основе дизайна выездной формы «Шанхай Дрэгонс» лежит образ китайского дракона. В качестве основного светлого оттенка был выбран не белый, а кремовый цвет — благодаря этому наша команда выделяется на общем фоне в КХЛ, а сама форма сочетает в себе модерн и благородство.

Тёплый оттенок символизирует умиротворение и вековую мудрость. В паттерне формы заложено сразу несколько смыслов: это и чешуя дракона, и морские волны, ведь Санкт-Петербург и Шанхай — это два порта, два морских города с мировым значением. Рукава украшены оранжевыми полосами, на которых белыми иероглифами вышито название клуба», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале клуба.

Фото: «Шанхай»

Права на видео принадлежат ХК «Шанхай Дрэгонс». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

