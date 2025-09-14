Вратарь «Ак Барса» Бердин пропустил три шайбы с трёх бросков от хоккеистов «Металлурга»
В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом». Идёт первый период — счёт 3:0 в пользу гостей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Перерыв
2 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Барак (Силантьев, Пресс) – 00:49 (5x5) 0:2 Силантьев (Пресс, Ткачёв) – 02:21 (5x5) 0:3 Канцеров (Толчинский, Минулин) – 06:39 (5x5) 0:4 Барак (Канцеров, Ткачёв) – 15:49 (5x4) 0:5 Силантьев (Барак, Ткачёв) – 17:50 (5x3) 1:5 Яшкин (Денисенко, Семёнов) – 27:59 (5x5) 2:5 Карпухин (Пустозёров, Сафонов) – 38:43 (5x5)
Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин пропустил три шайбы с первых трёх бросков по воротам. Первый гол был забит уже на 49-й секунде — отличился нападающий «Металлурга» Дерек Барак. Шайба прошла под воротами и вылетела, так что для того, чтобы засчитать гол, судьям потребовался видеоповтор. Через полторы минуты Дмитрий Силантьев увеличил преимущество гостей, а на седьмой минуте Роман Канцеров сделал счёт 3:0.
Комментарии
