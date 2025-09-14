«Металлург» громит «Ак Барс» в Казани после первого периода со счётом 5:0

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом». После первого периода — счёт 5:0 в пользу гостей.

Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин пропустил три шайбы с первых трёх бросков по воротам. Первый гол был забит уже на 49-й секунде — отличился нападающий «Металлурга» Дерек Барак. Шайба прошла под воротами и вылетела, так что для того, чтобы засчитать гол, судьям потребовался видеоповтор. Через полторы минуты Дмитрий Силантьев увеличил преимущество гостей, а на седьмой минуте Роман Канцеров сделал счёт 3:0. На 16-й и 18-й минутах Барак и Силантьев оформили по дублю, а Бердин уступил место в воротах Тимуру Билялову.