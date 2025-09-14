«Мы не показываем то, что должны». Хартли оценил поражение «Локомотива» от «Нефтехимика»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком» (4:5 ОТ), в котором ярославский клуб вёл со счётом 3:1.
«Поздравляю «Нефтехимик» с победой. Не хочу ничего забирать от них, они достойны победы. Мы пока недостаточно фокусируемся, допускаем слишком много ошибок и удалений. Соперник хорошо сыграл в большинстве. Мы не показываем то, что должны.
В основном удаления решили исход встречи. Это были плохие удаления. Наше меньшинство было хорошим в предыдущих играх, но сегодня допустили много ошибок. «Нефтехимик» имеет много быстрых игроков, сегодня в большинстве они забили хорошие голы. Мы заплатили за удаления. Хоккей нельзя обмануть. Если не играешь так, как должен – то тебя наказывают», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.
