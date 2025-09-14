Скидки
Главная Хоккей Новости

«Мы не показываем то, что должны». Хартли оценил поражение «Локомотива» от «Нефтехимика»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком» (4:5 ОТ), в котором ярославский клуб вёл со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 4
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Сергеев) – 00:31 (5x5)     0:2 Сурин (Иванов) – 03:01 (5x5)     1:2 Белозёров (Дергачёв, Федотов) – 08:20 (5x4)     1:3 Шалунов (Берёзкин, А. Радулов) – 23:28 (5x4)     2:3 Ди (Юртайкин, Барулин) – 29:42 (5x4)     3:3 Митякин (Капустин, Шафигуллин) – 30:59 (5x5)     3:4 А. Радулов (Сурин, Иванов) – 31:12 (5x5)     4:4 Юртайкин (Барулин, Митякин) – 53:36 (5x4)     5:4 Жафяров (Белозёров, Федотов) – 61:33 (4x3)    

«Поздравляю «Нефтехимик» с победой. Не хочу ничего забирать от них, они достойны победы. Мы пока недостаточно фокусируемся, допускаем слишком много ошибок и удалений. Соперник хорошо сыграл в большинстве. Мы не показываем то, что должны.

В основном удаления решили исход встречи. Это были плохие удаления. Наше меньшинство было хорошим в предыдущих играх, но сегодня допустили много ошибок. «Нефтехимик» имеет много быстрых игроков, сегодня в большинстве они забили хорошие голы. Мы заплатили за удаления. Хоккей нельзя обмануть. Если не играешь так, как должен – то тебя наказывают», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

