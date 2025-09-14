Главный тренер «Нефтехимика» поделился эмоциями от волевой победы над «Локомотивом»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил волевую победу над «Локомотивом» (5:4 ОТ) и отметил хорошую игру в большинстве хоккеистов нижнекамской команды.

«Эмоции положительные. Неудачное начало – 0:2 проигрывали. Хорошо, что реализовали большинство. Это дало понять ребятам, что можно играть. Уже с этого момента мы стали чувствовать себя увереннее. Старались навязать активный хоккей сопернику, не скатываться в оборону. Мы знали их сильные стороны, пытались им противопоставить свои козыри. Если добились положительного результата, значит — получилось.

Спецбригады? Это один из ключевых моментов. В современном хоккее большинство и меньшинство многое решает. У нас ребята обсуждают большинство, а также Максим Кривоножкин серьёзно работает в этом направлении. Ребята хорошо воспринимают, что мы просим. Уровень у хоккеистов, которые играют в большинстве, довольно высокий, чтобы реализовывать моменты», — цитирует Гришина пресс-служба КХЛ.