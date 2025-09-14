Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Нефтехимика» поделился эмоциями от волевой победы над «Локомотивом»

Главный тренер «Нефтехимика» поделился эмоциями от волевой победы над «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил волевую победу над «Локомотивом» (5:4 ОТ) и отметил хорошую игру в большинстве хоккеистов нижнекамской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 4
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Сергеев) – 00:31 (5x5)     0:2 Сурин (Иванов) – 03:01 (5x5)     1:2 Белозёров (Дергачёв, Федотов) – 08:20 (5x4)     1:3 Шалунов (Берёзкин, А. Радулов) – 23:28 (5x4)     2:3 Ди (Юртайкин, Барулин) – 29:42 (5x4)     3:3 Митякин (Капустин, Шафигуллин) – 30:59 (5x5)     3:4 А. Радулов (Сурин, Иванов) – 31:12 (5x5)     4:4 Юртайкин (Барулин, Митякин) – 53:36 (5x4)     5:4 Жафяров (Белозёров, Федотов) – 61:33 (4x3)    

«Эмоции положительные. Неудачное начало – 0:2 проигрывали. Хорошо, что реализовали большинство. Это дало понять ребятам, что можно играть. Уже с этого момента мы стали чувствовать себя увереннее. Старались навязать активный хоккей сопернику, не скатываться в оборону. Мы знали их сильные стороны, пытались им противопоставить свои козыри. Если добились положительного результата, значит — получилось.

Спецбригады? Это один из ключевых моментов. В современном хоккее большинство и меньшинство многое решает. У нас ребята обсуждают большинство, а также Максим Кривоножкин серьёзно работает в этом направлении. Ребята хорошо воспринимают, что мы просим. Уровень у хоккеистов, которые играют в большинстве, довольно высокий, чтобы реализовывать моменты», — цитирует Гришина пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Локомотивом», отыгравшись со счёта 1:3
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android