Главный тренер «Нефтехимика» поделился эмоциями от волевой победы над «Локомотивом»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил волевую победу над «Локомотивом» (5:4 ОТ) и отметил хорошую игру в большинстве хоккеистов нижнекамской команды.
«Эмоции положительные. Неудачное начало – 0:2 проигрывали. Хорошо, что реализовали большинство. Это дало понять ребятам, что можно играть. Уже с этого момента мы стали чувствовать себя увереннее. Старались навязать активный хоккей сопернику, не скатываться в оборону. Мы знали их сильные стороны, пытались им противопоставить свои козыри. Если добились положительного результата, значит — получилось.
Спецбригады? Это один из ключевых моментов. В современном хоккее большинство и меньшинство многое решает. У нас ребята обсуждают большинство, а также Максим Кривоножкин серьёзно работает в этом направлении. Ребята хорошо воспринимают, что мы просим. Уровень у хоккеистов, которые играют в большинстве, довольно высокий, чтобы реализовывать моменты», — цитирует Гришина пресс-служба КХЛ.
- 14 сентября 2025
-
18:25
-
18:10
-
17:43
-
17:21
-
16:45
-
16:24
-
16:21
-
16:00
-
15:30
-
15:10
-
14:35
-
14:10
-
14:00
-
13:54
-
13:50
-
13:24
-
13:06
-
12:50
-
12:22
-
11:48
-
11:34
-
11:04
-
10:46
-
10:12
-
09:56
-
09:32
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:52
-
08:36
-
08:14
- 13 сентября 2025
-
23:56
-
23:48
-
23:36