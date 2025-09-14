Место пропавшего без вести фаната «Ак Барса» на домашних матчах останется пустым

Место пропавшего без вести фаната «Ак Барса» Антона Агафонова на домашних матчах останется пустым. На его кресло повязали клубный шарф и подсветили прожектором.

Один из самых известных фанатов «Ак Барса» Антон Агафонов пропал без вести, спасая из воды беременную женщину. На Волге, близ пригорода Казани, перевернулся катер с известным болельщиком татарстанского хоккейного клуба Антоном Агафоновым. Он арендовал два катера для своих друзей. Один из них перевернулся, так как был перегружен. Водитель судна не справился с управлением — погибли четыре человека.

Девушка, спасённая Агафоновым, находится под наблюдением врачей. Поиски Антона Агафонова продолжаются.