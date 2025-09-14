Скидки
Главная Хоккей Новости

Форвард «Нефтехимика»: во всех играх мы показываем характер и бьёмся до конца

Комментарии

Нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди оценил волевую победу над «Локомотивом» (5:4 ОТ). Для нижнекамской команды эта победа стала второй кряду, где по ходу матча они уступали с разницей в несколько шайб. В прошлой встрече было обыграно минское «Динамо» (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 4
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Сергеев) – 00:31 (5x5)     0:2 Сурин (Иванов) – 03:01 (5x5)     1:2 Белозёров (Дергачёв, Федотов) – 08:20 (5x4)     1:3 Шалунов (Берёзкин, А. Радулов) – 23:28 (5x4)     2:3 Ди (Юртайкин, Барулин) – 29:42 (5x4)     3:3 Митякин (Капустин, Шафигуллин) – 30:59 (5x5)     3:4 А. Радулов (Сурин, Иванов) – 31:12 (5x5)     4:4 Юртайкин (Барулин, Митякин) – 53:36 (5x4)     5:4 Жафяров (Белозёров, Федотов) – 61:33 (4x3)    

– Во всех играх мы показываем характер и бьёмся до конца. Благо в последних двух матчах это вознаградилось. Заканчивать домашнюю серию на положительной ноте — хороший знак. На выезде мы постараемся продлить победную серию.

– Наверное, вдвойне приятна победа над действующим обладателем Кубка Гагарина?
– Здорово, когда побеждаешь сильную команду. Мы одержали вторую победу кряду, это не может не радовать. Но эти игры нам нужно забыть и двигаться дальше, — цитирует Ди пресс-служба клуба.

