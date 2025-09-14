Форвард «Нефтехимика»: во всех играх мы показываем характер и бьёмся до конца

Нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди оценил волевую победу над «Локомотивом» (5:4 ОТ). Для нижнекамской команды эта победа стала второй кряду, где по ходу матча они уступали с разницей в несколько шайб. В прошлой встрече было обыграно минское «Динамо» (4:3).

– Во всех играх мы показываем характер и бьёмся до конца. Благо в последних двух матчах это вознаградилось. Заканчивать домашнюю серию на положительной ноте — хороший знак. На выезде мы постараемся продлить победную серию.

– Наверное, вдвойне приятна победа над действующим обладателем Кубка Гагарина?

– Здорово, когда побеждаешь сильную команду. Мы одержали вторую победу кряду, это не может не радовать. Но эти игры нам нужно забыть и двигаться дальше, — цитирует Ди пресс-служба клуба.