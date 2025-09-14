Дубль Николая Коваленко принёс ЦСКА победу в гостевом матче с «Северсталью»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и ЦСКА. Встреча завершилась в пользу армейского клуба со счётом 2:1.

Одним из главных героев матча стал нападающий ЦСКА Николай Коваленко, оформивший дубль. В первой шайбе форварду армейского клуба ассистировали Даниэль Спронг и Денис Зернов, во втором голе ассистентами выступили Никита Нестеров и Владислав Провольнев. «Северсталь» смогла размочить счёт на 46-й минуте благодаря голу в большинстве Ильи Иванцова с передач Александра Скоренова и Руслана Абросимова.

