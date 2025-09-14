Дубль Николая Коваленко принёс ЦСКА победу в гостевом матче с «Северсталью»
В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и ЦСКА. Встреча завершилась в пользу армейского клуба со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Коваленко (Спронг, Зернов) – 19:38 (5x4) 0:2 Коваленко (Нестеров, Провольнев) – 34:50 (5x5) 1:2 Иванцов (Скоренов, Абросимов) – 45:34 (5x4)
Одним из главных героев матча стал нападающий ЦСКА Николай Коваленко, оформивший дубль. В первой шайбе форварду армейского клуба ассистировали Даниэль Спронг и Денис Зернов, во втором голе ассистентами выступили Никита Нестеров и Владислав Провольнев. «Северсталь» смогла размочить счёт на 46-й минуте благодаря голу в большинстве Ильи Иванцова с передач Александра Скоренова и Руслана Абросимова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
