Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сочи — Трактор, результат матча 14 сентября 2025 года, счет 3:4 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Трактор» одержал вторую победу в сезоне, обыграв «Сочи» в овертайме гостевого матча
Аудио-версия:
Комментарии

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Трактором». Встреча завершилась в пользу гостей со счётом 4:3 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Горюнов-Рольгизер (Коромыслов, Ливо) – 01:03 (5x5)     0:2 Горбунов (Дэй, Жарков) – 08:31 (5x5)     1:2 Сероух (Хафизов, Мачулин) – 21:41 (4x5)     1:3 Телегин (Дер-Аргучинцев, Кадейкин) – 23:44 (5x5)     2:3 Венгрыжановский (Мачулин) – 35:33 (5x5)     3:3 Гуськов (Тянулин, Попов) – 46:29 (5x5)     3:4 Дюбе (Ливо, Дронов) – 61:03 (4x3)    

К девятой минуте матча челябинский «Трактор» вёл со счётом 2:0 — голами отметились Михаил Горюнов-Рольгизер и Степан Горбунов. В начале второго периода команды обменялись голами — отличились форвард «Сочи» Даниил Сероух и защитник «Трактора» Сергей Телегин. В конце периода Денис Венгрыжановский сократил отставание в счёте до минимума. На 47-й минуте Матвей Гуськов сравнял счёт. Победу в овертайме одержали гости благодаря голу Пьеррика Дюбе в большинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android