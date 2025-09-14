«Трактор» одержал вторую победу в сезоне, обыграв «Сочи» в овертайме гостевого матча

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Трактором». Встреча завершилась в пользу гостей со счётом 4:3 в овертайме.
К девятой минуте матча челябинский «Трактор» вёл со счётом 2:0 — голами отметились Михаил Горюнов-Рольгизер и Степан Горбунов. В начале второго периода команды обменялись голами — отличились форвард «Сочи» Даниил Сероух и защитник «Трактора» Сергей Телегин. В конце периода Денис Венгрыжановский сократил отставание в счёте до минимума. На 47-й минуте Матвей Гуськов сравнял счёт. Победу в овертайме одержали гости благодаря голу Пьеррика Дюбе в большинстве.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
