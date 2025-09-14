Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ак Барс — Металлург, результат матча 14 сентября 2025 года, счет 3:6, КХЛ 2025/2026

Пять заброшенных шайб в первом периоде помогли «Металлургу» обыграть «Ак Барс» в Казани
Аудио-версия:
Комментарии

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом». Победу одержали гости со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Барак (Силантьев, Пресс) – 00:49 (5x5)     0:2 Силантьев (Пресс, Ткачёв) – 02:21 (5x5)     0:3 Канцеров (Толчинский, Минулин) – 06:39 (5x5)     0:4 Барак (Канцеров, Ткачёв) – 15:49 (5x4)     0:5 Силантьев (Барак, Ткачёв) – 17:50 (5x3)     1:5 Яшкин (Денисенко, Семёнов) – 27:59 (5x5)     2:5 Карпухин (Пустозёров, Сафонов) – 38:43 (5x5)     3:5 Семёнов (Сафонов, Карпухин) – 55:47 (6x4)     3:6 Михайлис (Исхаков) – 57:56 (en)    

Решающим в матче оказался первый период, который «Металлург» выиграл с разгромным счётом 5:0. Дублями отметились нападающие Дмитрий Силантьев и Дерек Барак, ещё одну шайбу забросил Роман Канцеров. После пятой шайбы был заменён голкипер «Ак Барса» Михаил Бердин на Тимура Билялова. «Ак Барсу» удалось забросить две безответные шайбы во втором периоде — отличились Дмитрий Яшкин и Илья Карпухин. В концовке третьего периода казанцы забросили ещё одну шайбу — отличился Кирилл Семёнов. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Никита Михайлис — 6:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android