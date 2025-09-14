Пять заброшенных шайб в первом периоде помогли «Металлургу» обыграть «Ак Барс» в Казани

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом». Победу одержали гости со счётом 6:3.

Решающим в матче оказался первый период, который «Металлург» выиграл с разгромным счётом 5:0. Дублями отметились нападающие Дмитрий Силантьев и Дерек Барак, ещё одну шайбу забросил Роман Канцеров. После пятой шайбы был заменён голкипер «Ак Барса» Михаил Бердин на Тимура Билялова. «Ак Барсу» удалось забросить две безответные шайбы во втором периоде — отличились Дмитрий Яшкин и Илья Карпухин. В концовке третьего периода казанцы забросили ещё одну шайбу — отличился Кирилл Семёнов. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Никита Михайлис — 6:3.

