СКА забросил шесть шайб и разгромил «Ладу» в домашнем матче

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и тольяттинской «Ладой». Разгромную победу одержали армейцы со счётом 6:1.

Голами в составе армейской команды отметились Валентин Зыков, Михаил Воробьёв, Джозеф Бландизи, Бреннан Менелл и Никита Дишковский, оформивший свой первый дубль в КХЛ. Тремя результативными передачами отметился нападающий СКА Марат Хайруллин. В составе «Лады» единственную шайбу забросил Уильям Дюфур.

Это вторая подряд победа СКА после двух поражений на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги.