СКА забросил шесть шайб и разгромил «Ладу» в домашнем матче
Поделиться
В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и тольяттинской «Ладой». Разгромную победу одержали армейцы со счётом 6:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Зыков (Сапего, Хайруллин) – 05:46 (5x4) 2:0 Воробьёв (Мёрфи, Хайруллин) – 09:23 (5x3) 3:0 Дишковский (Короткий) – 14:28 (5x5) 3:1 Дюфур (Савчук, Рыков) – 31:24 (5x5) 4:1 Бландизи (Мёрфи, Ларионов) – 41:24 (5x4) 5:1 Менелл (Хайруллин, Зыков) – 47:09 (5x5) 6:1 Дишковский – 48:18 (5x5)
Голами в составе армейской команды отметились Валентин Зыков, Михаил Воробьёв, Джозеф Бландизи, Бреннан Менелл и Никита Дишковский, оформивший свой первый дубль в КХЛ. Тремя результативными передачами отметился нападающий СКА Марат Хайруллин. В составе «Лады» единственную шайбу забросил Уильям Дюфур.
Это вторая подряд победа СКА после двух поражений на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги.
Комментарии
- 14 сентября 2025
-
20:07
-
20:04
-
19:53
-
19:37
-
19:30
-
19:29
-
19:29
-
19:25
-
19:08
-
19:00
-
18:45
-
18:25
-
18:10
-
17:43
-
17:21
-
16:45
-
16:24
-
16:21
-
16:00
-
15:30
-
15:10
-
14:35
-
14:10
-
14:00
-
13:54
-
13:50
-
13:24
-
13:06
-
12:50
-
12:22
-
11:48
-
11:34
-
11:04
-
10:46
-
10:12