СКА — Лада, результат матча 14 сентября 2025 года, счет 6:1, КХЛ 2025/2026

СКА забросил шесть шайб и разгромил «Ладу» в домашнем матче
В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и тольяттинской «Ладой». Разгромную победу одержали армейцы со счётом 6:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Зыков (Сапего, Хайруллин) – 05:46 (5x4)     2:0 Воробьёв (Мёрфи, Хайруллин) – 09:23 (5x3)     3:0 Дишковский (Короткий) – 14:28 (5x5)     3:1 Дюфур (Савчук, Рыков) – 31:24 (5x5)     4:1 Бландизи (Мёрфи, Ларионов) – 41:24 (5x4)     5:1 Менелл (Хайруллин, Зыков) – 47:09 (5x5)     6:1 Дишковский – 48:18 (5x5)    

Голами в составе армейской команды отметились Валентин Зыков, Михаил Воробьёв, Джозеф Бландизи, Бреннан Менелл и Никита Дишковский, оформивший свой первый дубль в КХЛ. Тремя результативными передачами отметился нападающий СКА Марат Хайруллин. В составе «Лады» единственную шайбу забросил Уильям Дюфур.

Это вторая подряд победа СКА после двух поражений на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии
