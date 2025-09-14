Скидки
Главная Хоккей Новости

Спартак — Торпедо, результат матча 14 сентября 2025 года, счет 3:4 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Спартак» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Торпедо» в овертайме
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и нижегородским «Торпедо». Победу одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Коростелёв (Вишневский, Морозов) – 10:02 (5x4)     2:0 Морозов (Коростелёв, Кин) – 20:34 (5x5)     2:1 Рожков (Соколов, Нарделла) – 27:52 (4x5)     2:2 Виноградов (Чефанов, Конюшков) – 31:31 (4x4)     3:2 Коростелёв (Пашин) – 45:12 (5x5)     3:3 Гончарук (Атанасов, Конюшков) – 58:39 (5x4)     3:4 Воронин (Фирстов, Нарделла) – 63:31 (3x3)    

В начале второго периода «Спартак» вёл со счётом 2:0 — голами отметились Никита Коростелёв и Иван Морозов. «Торпедо» смогло сравнять счёт в середине второго периода благодаря голам Егора Рожкова и Никиты Виноградова. В середине третьего периода «Спартак» вновь вышел вперёд в счёте благодаря второй шайбе Коростелёва. «Торпедо» смогло отыграться за полторы минуты до конца третьего периода — в большинстве отличился Сергей Гончарук. В овертайме победу одержали гости благодаря голу Кирилла Воронина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Для «Спартака» это поражение стало третьим кряду.

