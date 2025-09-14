Скидки
Хоккей

«Торпедо» одержало четвёртую победу, оставаясь единственной командой КХЛ без поражений

Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и нижегородским «Торпедо». Волевую победу одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Коростелёв (Вишневский, Морозов) – 10:02 (5x4)     2:0 Морозов (Коростелёв, Кин) – 20:34 (5x5)     2:1 Рожков (Соколов, Нарделла) – 27:52 (4x5)     2:2 Виноградов (Чефанов, Конюшков) – 31:31 (4x4)     3:2 Коростелёв (Пашин) – 45:12 (5x5)     3:3 Гончарук (Атанасов, Конюшков) – 58:39 (5x4)     3:4 Воронин (Фирстов, Нарделла) – 63:31 (3x3)    

«Торпедо» одержало победы во всех четырёх матчах со старта текущего сезона и остаётся единственной командой КХЛ, до сих пор не потерпевшей поражений. Нижегородская команда последовательно обыграла «Салават Юлаев» (4:3), СКА (3:2 ОТ), «Ладу» (4:3) и «Спартак» (4:3 ОТ). Разница заброшенных и пропущенных шайб у «Торпедо» составляет 15:11.

Напомним, «Торпедо» в межсезонье сменило главного тренера. Нижегородскую команду возглавил Алексей Исаков, для которого этот сезон стал дебютным в КХЛ.

