«Торпедо» одержало четвёртую победу, оставаясь единственной командой КХЛ без поражений

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и нижегородским «Торпедо». Волевую победу одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.

«Торпедо» одержало победы во всех четырёх матчах со старта текущего сезона и остаётся единственной командой КХЛ, до сих пор не потерпевшей поражений. Нижегородская команда последовательно обыграла «Салават Юлаев» (4:3), СКА (3:2 ОТ), «Ладу» (4:3) и «Спартак» (4:3 ОТ). Разница заброшенных и пропущенных шайб у «Торпедо» составляет 15:11.

Напомним, «Торпедо» в межсезонье сменило главного тренера. Нижегородскую команду возглавил Алексей Исаков, для которого этот сезон стал дебютным в КХЛ.