Разин — о победе над «Ак Барсом»: в первом периоде не дали сопернику практически ни шанса

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе над «Ак Барсом» (6:3) и оценил разгромный первый период, который завершился со счётом 5:0 в пользу магнитогорского клуба.

«Идеальный первый период. И реализация хорошая, и большинство. Практически не дали сопернику ни шанса. Хорошо играли и во втором, и в третьем периоде. Могли забить шестой, не забили, дали глоток воздуха сопернику, пропустили с шестым полевым, такое случается.

Помощник сразу сказал, что в эпизоде с первой шайбой был гол. Наверное, в моей карьере такого не было, чтобы три броска – три гола. Но моменты у нас ещё были», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.