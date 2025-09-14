Скидки
Хоккей

Разин: нам не дали и минуты взять запрос. Наши судьи — лучшие судьи в мире

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался о судействе в матче с «Ак Барсом» (6:3) и подметил, что тренеру соперника разрешили взять запрос на спорный гол спустя некоторое время, а ему в подобной ситуации арбитры не дали времени на размышление.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Барак (Силантьев, Пресс) – 00:49 (5x5)     0:2 Силантьев (Пресс, Ткачёв) – 02:21 (5x5)     0:3 Канцеров (Толчинский, Минулин) – 06:39 (5x5)     0:4 Барак (Канцеров, Ткачёв) – 15:49 (5x4)     0:5 Силантьев (Барак, Ткачёв) – 17:50 (5x3)     1:5 Яшкин (Денисенко, Семёнов) – 27:59 (5x5)     2:5 Карпухин (Пустозёров, Сафонов) – 38:43 (5x5)     3:5 Семёнов (Сафонов, Карпухин) – 55:47 (6x4)     3:6 Михайлис (Исхаков) – 57:56 (en)    

«Возмутило ли это меня? Знаете, после нашего гола судья Саша Соин мило беседовал с тренером соперника, а мне не дали и минуты взять запрос, 63-я секунда шла. Конечно, это меня возмутило. Предвзятость? Нет, наши судьи самые лучшие судьи в мире», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Металлург» обыграл «Ак Барс» во второй раз в текущем сезоне.

