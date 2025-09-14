Разин: нам не дали и минуты взять запрос. Наши судьи — лучшие судьи в мире

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался о судействе в матче с «Ак Барсом» (6:3) и подметил, что тренеру соперника разрешили взять запрос на спорный гол спустя некоторое время, а ему в подобной ситуации арбитры не дали времени на размышление.

«Возмутило ли это меня? Знаете, после нашего гола судья Саша Соин мило беседовал с тренером соперника, а мне не дали и минуты взять запрос, 63-я секунда шла. Конечно, это меня возмутило. Предвзятость? Нет, наши судьи самые лучшие судьи в мире», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Металлург» обыграл «Ак Барс» во второй раз в текущем сезоне.