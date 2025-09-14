Разин в ответ на вопрос о Толчинском и Ткачёве процитировал тренера Лобановского

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался об игре нападающих Сергея Толчинского и Владимира Ткачёва и отметил, что игровое время зависит от них.

«Хочется развёрнуто ответить. Вы знаете, кто такой Лобановский? Он сказал как-то великую вещь, фразу яркую, что у футболистов есть три стадии. Первая – играют и молчат, вторая – играют и говорят, третья – говорят, но не играют.

Моя задача – не пускать их в третью стадию. На себя пальчик должны развернуть, ротация не ротация, вопросы к ним. Как и говорил с Зинэтула Хайдярович Билялетдинов», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.