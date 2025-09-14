Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин в ответ на вопрос о Толчинском и Ткачёве процитировал тренера Лобановского

Разин в ответ на вопрос о Толчинском и Ткачёве процитировал тренера Лобановского
Комментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался об игре нападающих Сергея Толчинского и Владимира Ткачёва и отметил, что игровое время зависит от них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Барак (Силантьев, Пресс) – 00:49 (5x5)     0:2 Силантьев (Пресс, Ткачёв) – 02:21 (5x5)     0:3 Канцеров (Толчинский, Минулин) – 06:39 (5x5)     0:4 Барак (Канцеров, Ткачёв) – 15:49 (5x4)     0:5 Силантьев (Барак, Ткачёв) – 17:50 (5x3)     1:5 Яшкин (Денисенко, Семёнов) – 27:59 (5x5)     2:5 Карпухин (Пустозёров, Сафонов) – 38:43 (5x5)     3:5 Семёнов (Сафонов, Карпухин) – 55:47 (6x4)     3:6 Михайлис (Исхаков) – 57:56 (en)    

«Хочется развёрнуто ответить. Вы знаете, кто такой Лобановский? Он сказал как-то великую вещь, фразу яркую, что у футболистов есть три стадии. Первая – играют и молчат, вторая – играют и говорят, третья – говорят, но не играют.

Моя задача – не пускать их в третью стадию. На себя пальчик должны развернуть, ротация не ротация, вопросы к ним. Как и говорил с Зинэтула Хайдярович Билялетдинов», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
Пять заброшенных шайб в первом периоде помогли «Металлургу» обыграть «Ак Барс» в Казани
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android