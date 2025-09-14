Разин в ответ на вопрос о Толчинском и Ткачёве процитировал тренера Лобановского
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался об игре нападающих Сергея Толчинского и Владимира Ткачёва и отметил, что игровое время зависит от них.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Барак (Силантьев, Пресс) – 00:49 (5x5) 0:2 Силантьев (Пресс, Ткачёв) – 02:21 (5x5) 0:3 Канцеров (Толчинский, Минулин) – 06:39 (5x5) 0:4 Барак (Канцеров, Ткачёв) – 15:49 (5x4) 0:5 Силантьев (Барак, Ткачёв) – 17:50 (5x3) 1:5 Яшкин (Денисенко, Семёнов) – 27:59 (5x5) 2:5 Карпухин (Пустозёров, Сафонов) – 38:43 (5x5) 3:5 Семёнов (Сафонов, Карпухин) – 55:47 (6x4) 3:6 Михайлис (Исхаков) – 57:56 (en)
«Хочется развёрнуто ответить. Вы знаете, кто такой Лобановский? Он сказал как-то великую вещь, фразу яркую, что у футболистов есть три стадии. Первая – играют и молчат, вторая – играют и говорят, третья – говорят, но не играют.
Моя задача – не пускать их в третью стадию. На себя пальчик должны развернуть, ротация не ротация, вопросы к ним. Как и говорил с Зинэтула Хайдярович Билялетдинов», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
