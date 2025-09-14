Бенуа Гру: Крикунов проделывает невероятную работу с «Сочи»
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о победе над «Сочи» (4:3 ОТ) и отметил работу главного тренера сочинского клуба Владимира Крикунова.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Горюнов-Рольгизер (Коромыслов, Ливо) – 01:03 (5x5) 0:2 Горбунов (Дэй, Жарков) – 08:31 (5x5) 1:2 Сероух (Хафизов, Мачулин) – 21:41 (4x5) 1:3 Телегин (Дер-Аргучинцев, Кадейкин) – 23:44 (5x5) 2:3 Венгрыжановский (Мачулин) – 35:33 (5x5) 3:3 Гуськов (Тянулин, Попов) – 46:29 (5x5) 3:4 Дюбе (Ливо, Дронов) – 61:03 (4x3)
— Я посмотрел матчи ХК «Сочи» с ЦСКА и московским «Динамо». Мы сказали нашей команде, что матч против «Сочи» будет достаточно сложным. На мой взгляд, Владимир Крикунов проделывает невероятную работу со своей командой.
— ХК «Сочи» забрасывал в основном на контратаках. Можно ли сказать, что пока с противодействием быстрым атакам соперников дела идут не очень?
— Проблема не в контратаках, а в том, что происходит до них, — цитирует Гру пресс-служба клуба.
