Бенуа Гру: Крикунов проделывает невероятную работу с «Сочи»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о победе над «Сочи» (4:3 ОТ) и отметил работу главного тренера сочинского клуба Владимира Крикунова.

— Я посмотрел матчи ХК «Сочи» с ЦСКА и московским «Динамо». Мы сказали нашей команде, что матч против «Сочи» будет достаточно сложным. На мой взгляд, Владимир Крикунов проделывает невероятную работу со своей командой.

— ХК «Сочи» забрасывал в основном на контратаках. Можно ли сказать, что пока с противодействием быстрым атакам соперников дела идут не очень?

— Проблема не в контратаках, а в том, что происходит до них, — цитирует Гру пресс-служба клуба.