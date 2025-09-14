Анвар Гатиятулин отреагировал на крупное поражение «Ак Барса» от «Металлурга»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча с «Металлургом» (3:6), в котором казанский клуб проиграл первый период со счётом 0:5.

«Дали шанс сопернику, но пытались спастись. Первый бросок зашёл прямой, второй и третий с подставления. Дёргать вратаря не стали, чтобы ребята чувствовали доверие, уверенность, но игра диктовала такие условия, что всё равно пришлось делать замену.

Прошлый матч начали здорово, но наделали ошибок в своей зоне. За каждую ошибку нас наказывают, это мы понимаем, потом включаемся в работу, создаём отрезки хорошие, они были и сегодня, но эту стабильность нам нужно найти, чтобы таких моментов, как в первом периоде, было как можно меньше.

Максим Арефьев недавно приступил к тренировкам. У нас тандем из Билялова и Бердина», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.