Анвар Гатиятулин отреагировал на крупное поражение «Ак Барса» от «Металлурга»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча с «Металлургом» (3:6), в котором казанский клуб проиграл первый период со счётом 0:5.
«Дали шанс сопернику, но пытались спастись. Первый бросок зашёл прямой, второй и третий с подставления. Дёргать вратаря не стали, чтобы ребята чувствовали доверие, уверенность, но игра диктовала такие условия, что всё равно пришлось делать замену.
Прошлый матч начали здорово, но наделали ошибок в своей зоне. За каждую ошибку нас наказывают, это мы понимаем, потом включаемся в работу, создаём отрезки хорошие, они были и сегодня, но эту стабильность нам нужно найти, чтобы таких моментов, как в первом периоде, было как можно меньше.
Максим Арефьев недавно приступил к тренировкам. У нас тандем из Билялова и Бердина», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 14 сентября 2025
-
21:30
-
21:10
-
20:58
-
20:54
-
20:45
-
20:40
-
20:33
-
20:29
-
20:25
-
20:07
-
20:04
-
19:53
-
19:37
-
19:30
-
19:29
-
19:29
-
19:25
-
19:08
-
19:00
-
18:45
-
18:25
-
18:10
-
17:43
-
17:21
-
16:45
-
16:24
-
16:21
-
16:00
-
15:30
-
15:10
-
14:35
-
14:10
-
14:00
-
13:54
-
13:50