Анвар Гатиятулин отреагировал на крупное поражение «Ак Барса» от «Металлурга»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча с «Металлургом» (3:6), в котором казанский клуб проиграл первый период со счётом 0:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Барак (Силантьев, Пресс) – 00:49 (5x5)     0:2 Силантьев (Пресс, Ткачёв) – 02:21 (5x5)     0:3 Канцеров (Толчинский, Минулин) – 06:39 (5x5)     0:4 Барак (Канцеров, Ткачёв) – 15:49 (5x4)     0:5 Силантьев (Барак, Ткачёв) – 17:50 (5x3)     1:5 Яшкин (Денисенко, Семёнов) – 27:59 (5x5)     2:5 Карпухин (Пустозёров, Сафонов) – 38:43 (5x5)     3:5 Семёнов (Сафонов, Карпухин) – 55:47 (6x4)     3:6 Михайлис (Исхаков) – 57:56 (en)    

«Дали шанс сопернику, но пытались спастись. Первый бросок зашёл прямой, второй и третий с подставления. Дёргать вратаря не стали, чтобы ребята чувствовали доверие, уверенность, но игра диктовала такие условия, что всё равно пришлось делать замену.

Прошлый матч начали здорово, но наделали ошибок в своей зоне. За каждую ошибку нас наказывают, это мы понимаем, потом включаемся в работу, создаём отрезки хорошие, они были и сегодня, но эту стабильность нам нужно найти, чтобы таких моментов, как в первом периоде, было как можно меньше.

Максим Арефьев недавно приступил к тренировкам. У нас тандем из Билялова и Бердина», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

