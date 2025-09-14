Скидки
Хоккей

Гатиятулин нашёл позитивный момент в крупном домашнем поражении «Ак Барса»

Гатиятулин нашёл позитивный момент в крупном домашнем поражении «Ак Барса»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин отметил высокую самоотдачу игроков казанской команды в проигранном матче с «Металлургом» (3:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Барак (Силантьев, Пресс) – 00:49 (5x5)     0:2 Силантьев (Пресс, Ткачёв) – 02:21 (5x5)     0:3 Канцеров (Толчинский, Минулин) – 06:39 (5x5)     0:4 Барак (Канцеров, Ткачёв) – 15:49 (5x4)     0:5 Силантьев (Барак, Ткачёв) – 17:50 (5x3)     1:5 Яшкин (Денисенко, Семёнов) – 27:59 (5x5)     2:5 Карпухин (Пустозёров, Сафонов) – 38:43 (5x5)     3:5 Семёнов (Сафонов, Карпухин) – 55:47 (6x4)     3:6 Михайлис (Исхаков) – 57:56 (en)    

«Мы проигрываем командой, всем есть над чем задуматься. Персонально оценивать никого не буду, первый период нам не удался, нужно было отыгрываться. Одна из основных задач – держать фокус на силовой борьбе, контроле своих действий. Можно штрафовать, ругать, главное – все должны понимать ответственность за свои действия.

Доносим, объясняем, что нужно делать. Если бы было безволие – можно устраивать разнос, но по самоотдаче к ребятам нет вопросов. Это позитивный момент – ребята играли до финальной сирены. Болельщики имеют право за такие матчи критиковать, но у нас опытный тренерский штаб, мы через многое проходили, и мы видим наш потенциал.

Есть просто моменты, которые нужно поправлять. Летом мы сделали акцент на исправление ошибок прошлого сезона, из-за которых мы ехали по ухабам. Что-то надо будет отмотать назад и акцентировать работу на других нюансах», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

