Гатиятулин нашёл позитивный момент в крупном домашнем поражении «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин отметил высокую самоотдачу игроков казанской команды в проигранном матче с «Металлургом» (3:6).
«Мы проигрываем командой, всем есть над чем задуматься. Персонально оценивать никого не буду, первый период нам не удался, нужно было отыгрываться. Одна из основных задач – держать фокус на силовой борьбе, контроле своих действий. Можно штрафовать, ругать, главное – все должны понимать ответственность за свои действия.
Доносим, объясняем, что нужно делать. Если бы было безволие – можно устраивать разнос, но по самоотдаче к ребятам нет вопросов. Это позитивный момент – ребята играли до финальной сирены. Болельщики имеют право за такие матчи критиковать, но у нас опытный тренерский штаб, мы через многое проходили, и мы видим наш потенциал.
Есть просто моменты, которые нужно поправлять. Летом мы сделали акцент на исправление ошибок прошлого сезона, из-за которых мы ехали по ухабам. Что-то надо будет отмотать назад и акцентировать работу на других нюансах», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
