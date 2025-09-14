Скидки
Гатиятулин — о Миллере: мы позволяли ему играть в атаке, но не в ущерб обороне

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил, что посадил в запас защитника Митчелла Миллера из-за ошибок при игре в обороне. Сегодня, 14 сентября, «Ак Барс» проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счётом 3:6.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Барак (Силантьев, Пресс) – 00:49 (5x5)     0:2 Силантьев (Пресс, Ткачёв) – 02:21 (5x5)     0:3 Канцеров (Толчинский, Минулин) – 06:39 (5x5)     0:4 Барак (Канцеров, Ткачёв) – 15:49 (5x4)     0:5 Силантьев (Барак, Ткачёв) – 17:50 (5x3)     1:5 Яшкин (Денисенко, Семёнов) – 27:59 (5x5)     2:5 Карпухин (Пустозёров, Сафонов) – 38:43 (5x5)     3:5 Семёнов (Сафонов, Карпухин) – 55:47 (6x4)     3:6 Михайлис (Исхаков) – 57:56 (en)    

«Почему посадил Митчелла Миллера? Я понимаю, как это выглядит со стороны, не поставили в состав лучшего бомбардира. В прошлом сезоне мы поверили в Митча, знаем его сильные стороны, позволяли играть в атаке. Но была договорённость что это не в ущерб обороне. В последних матчах была тенденция на ошибки, глубина состава позволила в других сочетаниях выйти на эту игру.

Артём Галимов делает много полезных вещей. Статистика понятна, но много полезного, его самоотдача меня устраивает. Сегодня даже при крупном счёте ребята проявляли характер, но у кого-то больше таких качеств. Илья Карпухин как раз из таких игроков. От некоторых ждём более агрессивного хоккея, разговариваем. Главное – ребята слышат», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

