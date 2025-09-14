Гатиятулин — о Миллере: мы позволяли ему играть в атаке, но не в ущерб обороне

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил, что посадил в запас защитника Митчелла Миллера из-за ошибок при игре в обороне. Сегодня, 14 сентября, «Ак Барс» проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счётом 3:6.

«Почему посадил Митчелла Миллера? Я понимаю, как это выглядит со стороны, не поставили в состав лучшего бомбардира. В прошлом сезоне мы поверили в Митча, знаем его сильные стороны, позволяли играть в атаке. Но была договорённость что это не в ущерб обороне. В последних матчах была тенденция на ошибки, глубина состава позволила в других сочетаниях выйти на эту игру.

Артём Галимов делает много полезных вещей. Статистика понятна, но много полезного, его самоотдача меня устраивает. Сегодня даже при крупном счёте ребята проявляли характер, но у кого-то больше таких качеств. Илья Карпухин как раз из таких игроков. От некоторых ждём более агрессивного хоккея, разговариваем. Главное – ребята слышат», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.