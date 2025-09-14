Андрей Разин отреагировал на предложение заменить его искусственным интеллектом

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос корреспондента «Чемпионата» с предложением заменить его на искусственный интеллект. Ранее Разин выступал с предложением заменить ИИ арбитров.

«Про искусственный интеллект я сказал лишь однажды, на эмоциях. Я имел в виду камеры, которые могут помочь судьям, ведь хоккей очень быстрый, определить офсайд линейным судьям становится всё сложнее. При нынешних скоростях им сложнее даже просто уворачиваться от шайбы, от хоккеистов.

Меня заменить искусственным интеллектом? Да пожалуйста. Я всю жизнь работаю в конкурентной среде. Уже был такой опыт в футболе, там ИИ заставил вратаря выбросить мяч из аута, гол забили в пустые ворота», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В запросе от нейросети для «Металлурга» в качестве тактической схемы была предложена расстановка 1–2–2 с активным прессингом. Также ИИ предложил чаще подключать защитников, использовать всю ширину площадки, играть в большинстве по схеме «зонтик». Слабые места: раскованность и зависимость от ключевых игроков.