Главная Хоккей Новости

Гатиятулин — о пропавшем без вести фанате: произошла трагедия. Важный человек для хоккея

Гатиятулин — о пропавшем без вести фанате: произошла трагедия. Важный человек для хоккея
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин перед стартом пресс-конференции высказался о ситуации с пропавшим без вести фанатом казанского клуба Антоном Агафоновым. На Волге, близ пригорода Казани, перевернулся катер с известным болельщиком татарстанского хоккейного клуба Антоном Агафоновым. Он арендовал два катера для своих друзей. Один из них перевернулся, так как был перегружен. Водитель судна не справился с управлением — погибли четыре человека.

«Произошла трагедия. Знакомы лично мы не были с Антоном, но это важный человек для казанского хоккея. Для нас это шок», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

