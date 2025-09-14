Денисенко: у всех нас есть самолюбие, никто не хочет проигрывать 0:5 дома

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко прокомментировал поражение от «Металлурга» (3:6). Первый период казанская команда проиграла со счётом 0:5.

«Что не получается у команды? Выиграть не получается. Надо проанализировать игру и посмотреть, сейчас тяжело делать какие-то выводы. Понятно, что у всех нас есть какое-то самолюбие, никто не хочет проигрывать 0:5 при своих болельщиках, так нельзя. Оставалось только биться до конца.

О чём думали после первого периода? Думали о том, что каждую смену нужно выигрывать единоборства, каждый сантиметр поля. Всё начинается с малого. Не знаю, пока и мне непонятно, что не так с командой», – передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.