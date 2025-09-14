Капитан «Ак Барса» отреагировал на очередное крупное домашнее поражение команды
Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко оценил крупное поражение в матче с «Металлургом» (3:6), которое стало для казанской команды вторым подряд на домашней площадке. В предыдущем матче казанцы крупно уступили «Автомобилисту» со счётом 3:6.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Барак (Силантьев, Пресс) – 00:49 (5x5) 0:2 Силантьев (Пресс, Ткачёв) – 02:21 (5x5) 0:3 Канцеров (Толчинский, Минулин) – 06:39 (5x5) 0:4 Барак (Канцеров, Ткачёв) – 15:49 (5x4) 0:5 Силантьев (Барак, Ткачёв) – 17:50 (5x3) 1:5 Яшкин (Денисенко, Семёнов) – 27:59 (5x5) 2:5 Карпухин (Пустозёров, Сафонов) – 38:43 (5x5) 3:5 Семёнов (Сафонов, Карпухин) – 55:47 (6x4) 3:6 Михайлис (Исхаков) – 57:56 (en)
«Всё от нас зависит. Не очень хорошо играли в своей зоне, начиная с меня, других защитников. В первом перерыве переговорили с ребятами, что нужно прибавить в мелочах, концентрироваться на моментах, доработать в борьбе.
Смогли забить два гола. Нужно разобрать видео, подготовиться к следующей игре и победить», – передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
