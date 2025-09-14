Капитан «Ак Барса» отреагировал на очередное крупное домашнее поражение команды

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко оценил крупное поражение в матче с «Металлургом» (3:6), которое стало для казанской команды вторым подряд на домашней площадке. В предыдущем матче казанцы крупно уступили «Автомобилисту» со счётом 3:6.

«Всё от нас зависит. Не очень хорошо играли в своей зоне, начиная с меня, других защитников. В первом перерыве переговорили с ребятами, что нужно прибавить в мелочах, концентрироваться на моментах, доработать в борьбе.

Смогли забить два гола. Нужно разобрать видео, подготовиться к следующей игре и победить», – передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.