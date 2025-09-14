Скидки
Главная Хоккей Новости

Капитан «Ак Барса» отреагировал на очередное крупное домашнее поражение команды

Капитан «Ак Барса» отреагировал на очередное крупное домашнее поражение команды
Комментарии

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко оценил крупное поражение в матче с «Металлургом» (3:6), которое стало для казанской команды вторым подряд на домашней площадке. В предыдущем матче казанцы крупно уступили «Автомобилисту» со счётом 3:6.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Барак (Силантьев, Пресс) – 00:49 (5x5)     0:2 Силантьев (Пресс, Ткачёв) – 02:21 (5x5)     0:3 Канцеров (Толчинский, Минулин) – 06:39 (5x5)     0:4 Барак (Канцеров, Ткачёв) – 15:49 (5x4)     0:5 Силантьев (Барак, Ткачёв) – 17:50 (5x3)     1:5 Яшкин (Денисенко, Семёнов) – 27:59 (5x5)     2:5 Карпухин (Пустозёров, Сафонов) – 38:43 (5x5)     3:5 Семёнов (Сафонов, Карпухин) – 55:47 (6x4)     3:6 Михайлис (Исхаков) – 57:56 (en)    

«Всё от нас зависит. Не очень хорошо играли в своей зоне, начиная с меня, других защитников. В первом перерыве переговорили с ребятами, что нужно прибавить в мелочах, концентрироваться на моментах, доработать в борьбе.

Смогли забить два гола. Нужно разобрать видео, подготовиться к следующей игре и победить», – передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

