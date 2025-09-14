Скидки
Главная Хоккей Новости

«Я думаю, что мы заслужили победу». Никитин — о матче ЦСКА с «Северсталью»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил победу в матче с «Северсталью» (2:1) и отметил, что игроки армейской команды вышли с большим желанием, чем в предыдущей встрече с «Сочи» (0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Коваленко (Спронг, Зернов) – 19:38 (5x4)     0:2 Коваленко (Нестеров, Провольнев) – 34:50 (5x5)     1:2 Иванцов (Скоренов, Абросимов) – 45:34 (5x4)    

«Очень быстрая игра. В принципе, все игры против «Северстали» такие. Было важно держать темп. Парни сделали много хороших вещей. Не всё получалось. Это нормальный процесс. В целом, я думаю, что заслужили.

Был ли разговор с командой после поражения в Сочи? Мы разговариваем независимо от результата. Парни должны понять, что процесс непрерывный. Не зависит, как ты сегодня сыграл. Было ли больше страсти сегодня, чем в игре против «Сочи»? Да. Думаю, что против «Северстали» так точно нельзя было бы играть. Я не говорю, что мы лучше «Северстали» играем. Нет. Как команда мы сегодня играли лучше, чем ЦСКА в Сочи", — цитирует Никитина пресс-служба клуба.

