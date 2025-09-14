Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Северстали»: с такой командой, как ЦСКА, нужно играть все 60 минут

Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги матча с ЦСКА (1:2) и отметил нестабильную игру череповецких хоккеистов и провал в конце второго периода, когда нападающий ЦСКА Николай Коваленко забивал победный гол.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Коваленко (Спронг, Зернов) – 19:38 (5x4)     0:2 Коваленко (Нестеров, Провольнев) – 34:50 (5x5)     1:2 Иванцов (Скоренов, Абросимов) – 45:34 (5x4)    

«У нас отсутствовала целостность игры. Если в первом периоде она была равная, во втором периоде с переменным успехом. Концовку второго периода мы провалили. Третий период можно занести в актив. У нас была инициатива, были моменты. Но, увы, с такой организованной командой, как ЦСКА, нужно играть все 60 минут. Когда поставим в ворота кого-то, кроме Самойлова? Мы посоветуемся и решение примем завтра», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

Комментарии
