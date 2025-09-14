Главный тренер «Северстали»: с такой командой, как ЦСКА, нужно играть все 60 минут

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги матча с ЦСКА (1:2) и отметил нестабильную игру череповецких хоккеистов и провал в конце второго периода, когда нападающий ЦСКА Николай Коваленко забивал победный гол.

«У нас отсутствовала целостность игры. Если в первом периоде она была равная, во втором периоде с переменным успехом. Концовку второго периода мы провалили. Третий период можно занести в актив. У нас была инициатива, были моменты. Но, увы, с такой организованной командой, как ЦСКА, нужно играть все 60 минут. Когда поставим в ворота кого-то, кроме Самойлова? Мы посоветуемся и решение примем завтра», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.