Защитник «Адмирала» Коледов рассказал, почему команда провела сборы вне Владивостока

Защитник «Адмирала» Павел Коледов объяснил решение клуба провести предсезонную подготовку вне Владивостока.

– Расскажите, как прошла предсезонка?

– Если сравнивать с Уфой и Омском, то совсем другая предсезонка, но я полностью ей доволен, была правильно распределена нагрузка, грамотно.

– Почему готовились вне Владивостока? Так хотели подготовиться к первой выездной серии?

– Можно и так сказать. Плюс в команде мало коренных дальневосточников, все в основном с центральной России: с Москвы, с других близлежащих городов. Чтобы не проходить лишний раз акклиматизацию, было принято решение провести их в Минске, — сказал Коледов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.