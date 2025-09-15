Скидки
«Мне не 20 лет, знаю, как быть в форме». Коледов — о длительных перелётах из Владивостока

Защитник «Адмирала» Павел Коледов заявил, что за свою многолетнюю карьеру выработал ряд мер, чтобы легче переносить длительные перелёты.

– Как готовитесь к длительным перелётам?
– Мне не 20 лет, я знаю, что такое перелёт, знаю, как к ним готовиться, как восстанавливаться, как быть в форме, — сказал Коледов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В минувшем сезоне 30-летний игрок обороны провёл 77 матчей в регулярке и плей-офф, в которых забросил одну шайбу и отдал 11 результативных передач с показателем полезности «+4». В межсезонье Коледов был обменян в «Адмирал» из «Авангарда».

