«Мне не 20 лет, знаю, как быть в форме». Коледов — о длительных перелётах из Владивостока
Поделиться
Защитник «Адмирала» Павел Коледов заявил, что за свою многолетнюю карьеру выработал ряд мер, чтобы легче переносить длительные перелёты.
– Как готовитесь к длительным перелётам?
– Мне не 20 лет, я знаю, что такое перелёт, знаю, как к ним готовиться, как восстанавливаться, как быть в форме, — сказал Коледов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.
В минувшем сезоне 30-летний игрок обороны провёл 77 матчей в регулярке и плей-офф, в которых забросил одну шайбу и отдал 11 результативных передач с показателем полезности «+4». В межсезонье Коледов был обменян в «Адмирал» из «Авангарда».
Комментарии
- 15 сентября 2025
-
08:10
-
07:50
-
05:50
-
04:56
- 14 сентября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:35
-
23:25
-
23:15
-
22:55
-
22:42
-
22:23
-
22:23
-
21:50
-
21:30
-
21:10
-
20:58
-
20:54
-
20:45
-
20:40
-
20:33
-
20:29
-
20:25
-
20:07
-
20:04
-
19:53
-
19:37
-
19:30
-
19:29
-
19:29
-
19:25
-
19:08
-
19:00
-
18:45