Коледов — о Тамбиеве: где надо — можно получить, где надо — лояльный

Защитник «Адмирала» Павел Коледов рассказал о работе с главным тренером дальневосточного клуба Леонидом Тамбиевым и назвал его жёстким специалистом, который ведёт команду.

— Расскажите о работе с Тамбиевым, какой он?

— Целеустремлённый, жёсткий в хорошем плане, правильный во всех отношениях. Где надо — можно получить, где надо — лояльный. Это тренер, который ведёт команду, — сказал Коледов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В минувшем сезоне 30-летний игрок обороны провёл 77 матчей в регулярке и в плей-офф, в которых забросил одну шайбу и отдал 11 результативных передач с показателем полезности «+4». В межсезонье Коледов был обменян в «Адмирал» из «Авангарда».