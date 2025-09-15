«Проиграли чемпиону, хоть какая-то отдушина». Коледов — о прошлом сезоне «Авангарда»

Защитник «Адмирала» Павел Коледов оценил прошлый сезон, в котором игрок обороны выступал за «Авангард». Омский клуб во втором раунде Кубка Гагарина уступил «Локомотиву» в семи матчах.

— Какую оценку дадите себе за прошлый сезон и «Авангарду», в котором вы играли?

— Мы маленько сумбурно начали, поменялись тренеры. Считаю, что концовку можно записать в актив — и регулярку, и плей-офф. Был, конечно, плохой момент, когда проиграли седьмую встречу «Локомотиву» во втором овертайме. Это тяжело принять морально. Команда второй год подряд потерпела поражение в седьмом матче. Ощутил это на себе, понимаю, что это такое. Но проиграли чемпиону, хоть какая-то отдушина (улыбается), — сказал Коледов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.