Коледов — о Звягине: нахождение в тренерском штабе Хартли говорит о многом

Защитник «Адмирала» Павел Коледов высказался о работе с тренером Сергеем Звягиным в «Авангарде».

– Как вам работа с Сергеем Звягиным? Можно ли его провал назвать ситуационным из-за обилия травм в команде?
– Подготовка и предсезонка были на хорошем уровне. Сезон мы начали великолепно – выиграли стартовые игры. Почему дальше пошёл спад, не могу сказать. Мы это разбирали, но ответа на этот вопрос у меня нет. Сергей Евгеньевич – хороший тренер. Если сейчас посмотреть, то можно увидеть, что он находится в тренерском штабе Боба Хартли, это говорит о многом, — сказал Коледов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Павлом Коледовым читайте на «Чемпионате»:
«Идти на понижение контракта — выбор игрока». Интервью с Коледовым
Эксклюзив
«Идти на понижение контракта — выбор игрока». Интервью с Коледовым
