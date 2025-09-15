Скидки
«Выбор игрока». Коледов — о переподписаниях контрактов в КХЛ в сторону понижения

Защитник «Адмирала» Павел Коледов высказался о многочисленных переподписаниях контрактов игроков КХЛ в сторону понижения.

— Выдалось безумное межсезонье, в ходе которого контракты переподписывались, расторгались. В декабре прошлого года вы как раз пошли на понижение зарплаты в «Авангарде». Многие ваши коллеги говорят, что хоккеисты в связи с этим не защищены. У вас какая позиция?
— Видите, это выбор игрока. Либо он идёт на понижение, либо он может спокойно расторгнуть контракт, получить защищённые деньги. Я принял такое решение тогда, потому что видел потенциал команды, тренеры видели меня в составе. Что было потом, после сезона, останется между мной и клубом, — сказал Коледов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Павлом Коледовым читайте на «Чемпионате»:
«Идти на понижение контракта — выбор игрока». Интервью с Коледовым
