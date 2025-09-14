Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Торпедо» рассказал, как команде удаётся одерживать волевые победы

Комментарии

Главный тренер ХК «Торпедо» Алексей Исаков подвёл итоги победного матча со «Спартаком» (4:3 ОТ). Нижегородская команда одержала победу во всех четырёх матчах нового сезона КХЛ.

14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Коростелёв (Вишневский, Морозов) – 10:02 (5x4)     2:0 Морозов (Коростелёв, Кин) – 20:34 (5x5)     2:1 Рожков (Соколов, Нарделла) – 27:52 (4x5)     2:2 Виноградов (Чефанов, Конюшков) – 31:31 (4x4)     3:2 Коростелёв (Пашин) – 45:12 (5x5)     3:3 Гончарук (Атанасов, Конюшков) – 58:39 (6x4)     3:4 Воронин (Фирстов, Нарделла) – 63:31 (3x3)    

– Очень интересный и зрелищный матч получился сегодня. Поздравляю всех наших болельщиков с победой. Благодарю всех, кто приехал поддержать нашу команду. А что касается игры, то было сложно, когда у нас пошли удаления – но мы нашли в себе резервы и смогли отыграться, вернуться в игру и победить.

– Сегодня два гола Вашей команды были забиты с подставлений. Было видно, что в овертайме пытались найти такой же момент. Специально работаете над таким элементом, и является ли он одним из ключевых для вашей команды?
– Это один из элементов, который наши спецбригады отрабатывают. Если он получился, значит, правильно работали накануне.

– «Торпедо» показывает достаточно серьёзный характер, вытаскивает многие матчи и не опускает рук после пропущенных шайб. Как получилось перевернуть ситуацию, что команда резко заиграла хорошо после неудачной предсезонки?
– У нашей команды много, что получалось, просто не шла реализация. А сейчас, пришла свежесть и уверенность.

– За Вашей командой очень приятно наблюдать, есть характер у команды. Как удаётся поддерживать такой настрой? Сегодня проигрывали 0:2, но добились победы.
– В первую очередь, важна роль опытных парней, которые умеют делать всё, чтобы команду завести. Стараются своим примером показать и замотивировать, как играть в разных моментах, всю команду. Они с этой ролью справляются, — цитирует Исакова пресс-служба клуба.

Новости. Хоккей
