«Торпедо» феерило в овертайме, Ice Girls посылали воздушные поцелуи. Яркие фото победы
Поделиться
14 сентября в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Торпедо» одержало победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 4:3ОТ в пользу команды Алексея Исакова.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
«Торпедо» одержало победы во всех четырёх матчах со старта текущего сезона и остаётся единственной командой КХЛ, до сих пор не потерпевшей поражений. Нижегородская команда последовательно обыграла «Салават Юлаев» (4:3), СКА (3:2 ОТ), «Ладу» (4:3) и «Спартак» (4:3 ОТ). Разница заброшенных и пропущенных шайб у «Торпедо» составляет 15:11.
Комментарии
- 14 сентября 2025
-
22:23
-
22:23
-
21:50
-
21:30
-
21:10
-
20:58
-
20:54
-
20:45
-
20:40
-
20:33
-
20:29
-
20:25
-
20:07
-
20:04
-
19:53
-
19:37
-
19:30
-
19:29
-
19:29
-
19:25
-
19:08
-
19:00
-
18:45
-
18:25
-
18:10
-
17:43
-
17:21
-
16:45
-
16:24
-
16:21
-
16:00
-
15:30
-
15:10
-
14:35
-
14:10