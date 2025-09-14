Скидки
«Торпедо» феерило в овертайме, Ice Girls посылали воздушные поцелуи. Яркие фото победы

«Торпедо» феерило в овертайме, Ice Girls посылали воздушные поцелуи. Яркие фото победы
14 сентября в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Торпедо» одержало победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 4:3ОТ в пользу команды Алексея Исакова.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

«Торпедо» одержало победы во всех четырёх матчах со старта текущего сезона и остаётся единственной командой КХЛ, до сих пор не потерпевшей поражений. Нижегородская команда последовательно обыграла «Салават Юлаев» (4:3), СКА (3:2 ОТ), «Ладу» (4:3) и «Спартак» (4:3 ОТ). Разница заброшенных и пропущенных шайб у «Торпедо» составляет 15:11.

