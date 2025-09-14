Алексей Жамнов прокомментировал третье подряд поражение «Спартака»

Главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов оценил поражение в матче с «Торпедо» (3:4 ОТ), в котором красно-белые вели со счётом 2:0. Это третье подряд поражение «Спартака».

– Что скажете про игру? «Спартак» вёл в счёте 2:0, но уступил…

– Это спорт. У нас большая проблема – мы не можем играть концентрированно все 60 минут. Все эти удаления – игровые. Где-то что-то не успеваем делать и нарушаем правила. Также «Торпедо» добавило во втором периоде, а мы остались на той же скорости. Это наша проблема, и мы должны сами её решить в кратчайшие сроки. Сейчас будет довольно сложный выезд – и мы должны разобраться очень быстро во всех нюансах. А пока готовимся к следующему матчу.

– Как вы считаете, команда готова функционально?

– Готова. Дело в эмоциях. Нужно выходить играть с эмоциями. И физически команда готова. В каждом матче мы в третьих периодах добавляем от игры к игре. Команда показывает хорошее катание. Но надо решить те моменты, которых нам не хватает в первом и втором периодах, — цитирует Жамнова пресс-служба клуба.