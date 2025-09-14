Скидки
Хоккей

Алексей Жамнов прокомментировал третье подряд поражение «Спартака»

Алексей Жамнов прокомментировал третье подряд поражение «Спартака»
Комментарии

Главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов оценил поражение в матче с «Торпедо» (3:4 ОТ), в котором красно-белые вели со счётом 2:0. Это третье подряд поражение «Спартака».

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Коростелёв (Вишневский, Морозов) – 10:02 (5x4)     2:0 Морозов (Коростелёв, Кин) – 20:34 (5x5)     2:1 Рожков (Соколов, Нарделла) – 27:52 (4x5)     2:2 Виноградов (Чефанов, Конюшков) – 31:31 (4x4)     3:2 Коростелёв (Пашин) – 45:12 (5x5)     3:3 Гончарук (Атанасов, Конюшков) – 58:39 (6x4)     3:4 Воронин (Фирстов, Нарделла) – 63:31 (3x3)    

– Что скажете про игру? «Спартак» вёл в счёте 2:0, но уступил…
– Это спорт. У нас большая проблема – мы не можем играть концентрированно все 60 минут. Все эти удаления – игровые. Где-то что-то не успеваем делать и нарушаем правила. Также «Торпедо» добавило во втором периоде, а мы остались на той же скорости. Это наша проблема, и мы должны сами её решить в кратчайшие сроки. Сейчас будет довольно сложный выезд – и мы должны разобраться очень быстро во всех нюансах. А пока готовимся к следующему матчу.

– Как вы считаете, команда готова функционально?
– Готова. Дело в эмоциях. Нужно выходить играть с эмоциями. И физически команда готова. В каждом матче мы в третьих периодах добавляем от игры к игре. Команда показывает хорошее катание. Но надо решить те моменты, которых нам не хватает в первом и втором периодах, — цитирует Жамнова пресс-служба клуба.

