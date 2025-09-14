Жамнов — о «Спартаке»: команда сидит на лавке «неживая», нет эмоций и поддержки

Главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов заявил о проблемах внутри команды, из-за которых у игроков не хватает эмоций.

– Как вы считаете, ваша команда слышит вас?

– Слышит. Многое зависит от игроков. Тренер должен помогать тактически и уметь руководить. Без эмоций игроков очень тяжело что-то сделать. Сейчас непонятные эмоции, будем искать причины. Думаю, в ближайшее время мы всё исправим. Команда сидит на лавке «неживая», нет эмоций и поддержки. Надо решить проблему внутри команды, и мы будем снова радовать болельщиков своей игрой.

– Исходя из вашего тренерского опыта, какие есть опции, чтобы завести команду?

– Опции есть. Заведём команду, есть много вариантов. Это сейчас наша проблема – и мы должны её решить сами внутри нашего коллектива, никто нам в этом не поможет. Виновного искать не будем – виноваты все, будем разбираться. Думаю, что всё будет нормально. Ребята у нас в команде неплохие. Всё ещё у нас впереди, — цитирует Жамнова пресс-служба клуба.