Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнов — о «Спартаке»: команда сидит на лавке «неживая», нет эмоций и поддержки

Жамнов — о «Спартаке»: команда сидит на лавке «неживая», нет эмоций и поддержки
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов заявил о проблемах внутри команды, из-за которых у игроков не хватает эмоций.

– Как вы считаете, ваша команда слышит вас?
– Слышит. Многое зависит от игроков. Тренер должен помогать тактически и уметь руководить. Без эмоций игроков очень тяжело что-то сделать. Сейчас непонятные эмоции, будем искать причины. Думаю, в ближайшее время мы всё исправим. Команда сидит на лавке «неживая», нет эмоций и поддержки. Надо решить проблему внутри команды, и мы будем снова радовать болельщиков своей игрой.

– Исходя из вашего тренерского опыта, какие есть опции, чтобы завести команду?
– Опции есть. Заведём команду, есть много вариантов. Это сейчас наша проблема – и мы должны её решить сами внутри нашего коллектива, никто нам в этом не поможет. Виновного искать не будем – виноваты все, будем разбираться. Думаю, что всё будет нормально. Ребята у нас в команде неплохие. Всё ещё у нас впереди, — цитирует Жамнова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Алексей Жамнов прокомментировал третье подряд поражение «Спартака»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android