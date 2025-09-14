Скидки
«Хорошая машина быстро набирает обороты». Ларионов — об игре СКА с «Ладой»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче с тольяттинской «Ладой» (6:1) и отметил движение шайбы у хоккеистов армейского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Зыков (Сапего, Хайруллин) – 05:46 (5x4)     2:0 Воробьёв (Мёрфи, Хайруллин) – 09:23 (5x3)     3:0 Дишковский (Короткий) – 14:28 (5x5)     3:1 Дюфур (Савчук, Рыков) – 31:24 (5x5)     4:1 Бландизи (Мёрфи, Ларионов) – 41:24 (5x4)     5:1 Менелл (Хайруллин, Зыков) – 47:09 (5x5)     6:1 Дишковский – 48:18 (5x5)    

– Всех с победой – наших болельщиков, ребят, которые её обеспечили, весь коллектив. Непростой матч с хорошей командой. Изначально это был очень вертикальный хоккей. Движение приличное – движение шайбы, движение мысли. Во втором периоде мы слегка дали сопернику прийти в себя. К счастью, команда держала игру в своих руках и провела хороший матч.

– Вы сказали, что во втором периоде дали сопернику поиграть. Это расслабленность после счёта 3:0? В чём была причина?
– Ты всегда хочешь похвалить ребят, ведь первый период был очень хорошим. Это тот хоккей, который мы хотим видеть на постоянной основе. К сожалению, нереально играть в таком темпе все три периода. Задача этой команды – в любой ситуации контролировать ход игры, держать удар и держать мысль. Хорошая машина быстро набирает обороты, но иногда нужно где-то притормозить, где-то сделать правильные ходы. Над этим мы поработаем, чтобы игра была более сбалансированной. К счастью, всё сложилось: забили хорошие голы в большинстве, в равных составах, отличились практически все звенья, и это не может не радовать, — цитирует Ларионова пресс-служба СКА.

