«Вашингтон» отстранил от работы тренера команды. НХЛ проводит расследование

Тренер «Вашингтон Кэпиталз» Митч Лав отстранён от работы в штабе столичной команды. НХЛ проводит расследование в отношении специалиста, он был отправлен в отпуск.

«Помощник тренера «Вашингтон Кэпиталз» Митч Лав был отправлен в отпуск по решению команды в ожидании результатов расследования Национальной хоккейной лиги. Мы воздержимся от дальнейших комментариев до завершения расследования НХЛ», – сообщила пресс-служба «Вашингтона».

Напомним, в межсезонье Митч Лав входил в число претендентов на пост главного тренера в «Питтсбурге», «Бостоне» и «Сиэтле», но в итоге остался в «Вашингтоне».

В прошлом сезоне «Вашингтон» добрался до второго раунда Кубка Стэнли, где уступил «Каролине» в пяти матчах.