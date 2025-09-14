Миронов — о разгроме от СКА: хотелось бы извиниться перед болельщиками за безобразную игру

Главный тренер «Лады» Борис Миронов отреагировал на разгромное поражение в матче со СКА (1:6) и принёс извинения болельщикам тольяттинского клуба.

«В первую очередь хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками за такую безобразную игру, которую сегодня показала команда. Дисциплина полностью на низком уровне. Получили опять ненужные удаления, чем противник воспользовался: реализовал свои моменты, забил голы. Говорить нечего – безобразная игра. Будем разбираться и налаживать дисциплину. Это уже не первая игра у нас. Слишком легко даём шанс противнику, который играет в большинстве. Надо искоренять это сразу. Вот и всё, что по игре могу сказать», — цитирует Миронова пресс-служба клуба.