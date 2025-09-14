Миронов — о разгроме от СКА: хотелось бы извиниться перед болельщиками за безобразную игру
Главный тренер «Лады» Борис Миронов отреагировал на разгромное поражение в матче со СКА (1:6) и принёс извинения болельщикам тольяттинского клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Зыков (Сапего, Хайруллин) – 05:46 (5x4) 2:0 Воробьёв (Мёрфи, Хайруллин) – 09:23 (5x3) 3:0 Дишковский (Короткий) – 14:28 (5x5) 3:1 Дюфур (Савчук, Рыков) – 31:24 (5x5) 4:1 Бландизи (Мёрфи, Ларионов) – 41:24 (5x4) 5:1 Менелл (Хайруллин, Зыков) – 47:09 (5x5) 6:1 Дишковский – 48:18 (5x5)
«В первую очередь хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками за такую безобразную игру, которую сегодня показала команда. Дисциплина полностью на низком уровне. Получили опять ненужные удаления, чем противник воспользовался: реализовал свои моменты, забил голы. Говорить нечего – безобразная игра. Будем разбираться и налаживать дисциплину. Это уже не первая игра у нас. Слишком легко даём шанс противнику, который играет в большинстве. Надо искоренять это сразу. Вот и всё, что по игре могу сказать», — цитирует Миронова пресс-служба клуба.
