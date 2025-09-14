Сегодня, 14 сентября, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 14 сентября 2025 года:

«Нефтехимик» – «Локомотив» — 5:4 ОТ;

«Северсталь» – ЦСКА — 1:2;

«Ак Барс» – «Металлург» Мг — 3:6;

ХК «Сочи» – «Трактор» — 3:4 ОТ;

«Спартак» – «Торпедо» — 3:4 ОТ;

СКА – «Лада» — 6:1.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.